"Złote spadochrony" PiS nadal sprawne. W ogóle nie dziwią mnie kpiny z nowej posady Mazurek

Jeśli zastanawialiście się, co się dzieje teraz z Beatą Mazurek, to właśnie znalazła dla siebie nowe miejsce. Zarządza spółką Lubelskie Dworce. Raczej nie zarobi tyle, co w Parlamencie Europejskim, ale szybko wróciła do gry po przygodzie w Brukseli. To tylko dowód na to, że "złote spadochrony" PiS wciąż działają.