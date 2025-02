"Ta produkcja Polsatu potrafiła gromadzić 10 mln widzów, co wtedy było lepszym wynikiem niż "Wiadomości" TVP. W studiu "Idź na całość" gromadziła się publiczność, z której gospodarz wybierał kilka osób. Uczestnicy z przedstawianych kopert, pudełek czy bramek, za którymi kryły się nagrody, typowali jedną. Do finału każdego odcinka zapraszany był gracz z nagrodą o najwyższej wartości" – wspominaliśmy w naTemat, wracając do kultowych programów telewizyjnych tamtych czasów.