"Kiedyś to było" – powiedzą osoby, które żyły w latach 90 . Świat telewizji w tamtym okresie dynamicznie się zmieniał. Polaków przyciągały coraz to nowe produkcje, o których w ostatnim czasie mogliśmy zapomnieć, ale te trzy dekady temu śledziliśmy z zapartym tchem.

"Randka w ciemno" z prowadzącym Jackiem Kawalcem

W piątkowe wieczory, a później w niedziele stacja TVP1 wypuszczała program rozrywkowy " Randka w ciemno" (wzorowany na amerykańskim "The Dating Game"). Brali w nim udział chętni, którzy szukali swojej drugiej połówki.

Mogli się oceniać jedynie po odpowiedziach na różne pytania lub krótkich rozmowach. Dbano, aby pod żadnym pozorem uczestnicy wcześniej się nie zobaczyli. Nawet przewożono ich do studia nagraniowego w oddzielnych autokarach, a podczas postojów pilnowano, by nie ujrzeli swoich twarzy.

Pierwszy raz spoglądali sobie w oczy dopiero, gdy główny uczestnik wybrał spośród kandydatów najlepszą – swoim zdaniem – osobę. Potem ta dwójka wyruszała we wspólną podróż, a krótki film z ich wycieczki był pokazywany w kolejnym odcinku programu.

Jacek Kawalec przez sześć lat spełniał się w roli prowadzącego "Randkę w ciemno". Widzowie doskonale kojarzyli też pewien kobiecy głos, który pomagał zawodnikom w wyborze "tej jedynej" osoby. Po latach okazało się, że głos należał do Doroty Osman.

A co z "parami", które poznawały się w produkcji? Skuteczność doboru partnerów w kontekście długoterminowych relacji oceniano jako bardzo niską (poniżej jednego procenta).

Zdaniem Jacka Kawalca wiele relacji nie przetrwała, bowiem program miał kilka niedociągnięć, na przykład to, że "uczestnicy dobierani przez produkcję często mieszkali zbyt daleko od siebie, co w dobie czasów bez internetu utrudniało im utrzymanie regularnego kontaktu".

Choć początkowo "Radka w ciemno" cieszyła się ogromną popularnością, to z sezonu na sezon oglądalność spadała. Ostatecznie program kręcono przez siedem lat, a potem zdjęto go z anteny.

"Śmiechu warte" z Tadeuszem Drozdą

Osoby urodzone jeszcze w XX wieku pewnie dobrze to pamiętają. W niedziele w wielu polskich domach zasiadało się przed telewizorem, aby obejrzeć " Śmiechu warte ". Ten program rozrywkowy cieszył się niemałą sympatią widzów. Może świadczyć o tym fakt, że był nadawany w TVP nieprzerwanie przez 15 lat.

Po kilku latach emisji satyryka Tadeusza Drozdę zastąpił Wojciech Kamiński (z kabaretu Jurki), później Krzysztof Piasecki , a na koniec Joanna Bartel. Koniec "Śmiechu warte" nastąpił nagle, co było zaskoczeniem dla widzów TVP .

Teleturniej "Miliard w rozumie" i jego słynna czołówka, której bały się dzieci

Dziś oglądamy "Postaw na milion" a w latach 90. znany był teleturniej "Miliard w rozumie". Opracowali go członkowie Wydawnictwa Naukowego PWN. Oczywiście zadaniem zawodników było odpowiadanie poprawnie na zadawane pytania z aż 54 dziedzin (w tym z astronomii, chemii, fizyki, filmu, literatury czy geografii świata).

Niektóre z nich brzmiały następująco: "Kto był reżyserem filmu powstałego na motywach powieści Czesława Miłosza pt. 'Dolina Issy'?"; "W 1947 r. amerykański samolot Bell XS przekroczył prędkość jednego macha. Co to oznaczało?"; "Jak nazywał się warkocz noszony przez mężczyzn w XVIII w., obowiązkowy w wielu ówczesnych armiach europejskich".

Na chętnych w programie czekało kilka rund. Do jednej z nich wykorzystywano encyklopedię. Gospodarz wskazywał hasło, a następnie trzy definicje. Jeżeli uczestnik prawidłowo wybrał definicję, otrzymywał dwa punkty.

"Tik-Tak" – w latach 90. kultowy program dla dzieci

Format swoje początki miał już w 1982 roku (był wtedy audycją kukiełkową), to swoje "pięć minut" przeżywał właśnie w latach 90. Z czasem wprowadzano też " Kino Tik-Taka ", w ramach którego pokazywano serial "Gumisie".

Po blisko dwóch dekadach emisji tuż przed rozpoczęciem 2000. roku Telewizja Polska zdjęła program. Z pewnością można stwierdzić, że "Tik-Tak" odniósł niemały sukces, do dziś wielu z sentymentem wspomina utwory śpiewane w programie .

Z "5-10-15" młodzież zaczynała sobotnie poranki

Program "5-10-15" swoją premierę miał w latach 80., ale jego nagrania trwały aż do 2007 roku. Poruszano w nim najważniejsze sprawy dotyczące wszystkich tych, którzy mają 5, 10 i 15 lat.

"Bezludna wyspa" z Niną Terentiew

Jeden z pierwszych polskich programów typu talk-show prowadziła... Nina Terentiew . Nosił tytuł "Bezludna wyspa" i pokazywano go w niedziele w TVP.

Autorem tego formatu był ówczesny dyrektor anteny Maciej Domanski. Natomiast za scenariusz odpowiadali: Agata Młynarska, Nina Terentiew i Wojciech Mazurkiewicz. Nowe odcinki nagrywano w latach 1992-2006. Potem Terentiew zaliczyła głośny transfer z TVP do Polsatu .

Drugim znanym talk-show był "Wieczór z wampirem" Wojciecha Jagielskiego

"Idź na całość" a w roli prowadzącego Zygmunt Chajzer

Miesiąc od premiery ta produkcja Polsatu potrafiła gromadzić 10 mln widzów, co wtedy było lepszym wynikiem niż "Wiadomości" TVP .

Uczestnicy z przedstawianych kopert, pudełek czy bramek, za którymi kryły się nagrody, typowali jedną. Do finału każdego odcinka zapraszany był gracz z nagrodą o najwyższej wartości. Mógł on zaryzykować, "pójść na całość" i grać dalej lub odmówić dalszego udziału, wtedy wybierano kolejną osobę.

Wizytówką teleturnieju była maskotka – kot Zonk, symbol utraty wszystkich zdobytych nagród tzw. kot w worku. – Co zabawne, tego Zonka kochały dzieci, trzymały kciuki za to, żeby rodzice przywieźli z programu nie auto czy sprzęt AGD, ale właśnie tę maskotkę. Zresztą ZONK pozostał w języku do dzisiaj, tak samo jak fraza "Idź na całość" – wspominał po latach Chajzer.