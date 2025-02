Kapsułki do prania pobrudziły ubrania. Dlaczego? Oto błędy Fot. Marek BAZAK/East News

1. Zbyt niska temperatura prania

Jednym z najczęstszych powodów, dla których kapsułka nie rozpuszcza się w pełni, jest zbyt niska temperatura wody. Większość kapsułek została zaprojektowana tak, by skutecznie rozpuszczać się w wodzie o temperaturze co najmniej 30°C. Jeśli wybierasz program prania w zimnej wodzie, warto sprawdzić na opakowaniu producenta, czy dana kapsułka jest dostosowana do takiego cyklu.

2. Nieprawidłowe umieszczenie kapsułki

Kapsułkę należy umieścić bezpośrednio w bębnie pralki, a nie w dozowniku na detergent. Wrzucenie jej na samą górę ubrań może sprawić, że nie będzie miała odpowiedniego kontaktu z wodą, co utrudni jej rozpuszczenie. Najlepiej jest umieścić kapsułkę na dnie bębna przed dodaniem odzieży.

3. Przeładowana pralka

Zbyt duża ilość ubrań w pralce może ograniczyć przepływ wody, przez co kapsułka nie ma wystarczającego kontaktu z wodą i nie rozpuszcza się całkowicie. Aby uniknąć tego problemu, zawsze przestrzegaj maksymalnej pojemności bębna zalecanej przez producenta pralki.

4. Słabe ciśnienie wody

Jeśli pralka ma problem z pobieraniem odpowiedniej ilości wody, kapsułka może nie mieć warunków do pełnego rozpuszczenia. Może to wynikać z problemów z instalacją wodną lub zapchanego filtra w pralce. Warto sprawdzić, czy woda dopływa prawidłowo i czy nie występują żadne blokady w przewodach.

5. Zła jakość kapsułek

Nie wszystkie kapsułki do prania są tej samej jakości. Tańsze zamienniki mogą mieć trudniej rozpuszczającą się otoczkę lub słabsze detergenty. Jeśli zauważasz, że problem często się powtarza, warto przetestować inną markę kapsułek.

6. Wilgoć w opakowaniu

Jeśli kapsułki były przechowywane w wilgotnym miejscu, ich żelowa otoczka mogła ulec częściowemu rozpuszczeniu i skleić się, co wpływa na ich rozpuszczalność w bębnie pralki. Aby temu zapobiec, zawsze przechowuj kapsułki w suchym i zamkniętym pojemniku.

7. Błędy w działaniu pralki

Niektóre problemy mogą wynikać z samej pralki. Jeśli bęben nie obraca się prawidłowo lub program prania nie zapewnia wystarczającej ilości wody, kapsułka może nie rozpuścić się do końca. Warto regularnie sprawdzać stan techniczny urządzenia i dbać o jego konserwację.

Jak zapobiec problemowi?

Aby uniknąć sytuacji, w której kapsułka do prania nie rozpuszcza się, warto pamiętać o kilku zasadach:

Umieszczaj kapsułkę na dnie bębna przed dodaniem ubrań. Sprawdzaj temperaturę prania i wybieraj cykl dostosowany do kapsułek. Nie przeładowuj pralki – zapewnij ubraniom przestrzeń do swobodnego przepłukiwania. Kontroluj dopływ wody do pralki, aby nie było problemów z jej poborem. Przechowuj kapsułki w suchym miejscu, aby zapobiec ich sklejaniu się. W razie potrzeby przetestuj kapsułki innej marki.