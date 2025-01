Japońska metoda suszenia prania robi furorę. Jest zdrowsza i szybsza

Dlaczego właściwie warto skupić się na tym, by pranie wysuszyć możliwe jak najszybciej? Mokre ubrania są idealnym środowiskiem do rozwoju pleśni, grzybów i bakterii, które mogą powodować nieprzyjemny zapach i alergie.

Poza tym szybsze suszenie pomaga ograniczyć powstawanie trudnych do usunięcia zagnieceń. Ubrania schnące w odpowiedniej pozycji szybciej i równomierniej zachowują swój pierwotny kształt. Co więcej, jeśli pranie schnie zbyt długo, wilgoć może sprawić, że ubrania zaczną nieprzyjemnie pachnieć, nawet jeśli były wyprane w pachnących detergentach.

Dlatego coraz popularniejsze są automatyczne suszarki czy pralko-suszarki, ale kupno ich jest większym przedsięwzięciem. Da się usprawnić suszenie prania, nawet jeśli do dyspozycji macie tradycyjną rozkładaną suszarkę do ubrań. Z pomocą przychodzi japońska metoda suszenia prania. O ile skraca czas suszenia prania?

Oczywiście należy pod uwagę wziąć to czy suszymy pranie w mieszkaniu czy na zewnątrz oraz jaka jest temperatura otoczenia i wilgotność. Przyjmuje się jednak, że tradycyjny sposób czas suszenia oscyluje: w pomieszczeniu od 6 do 24 godzin. Zimą w ogrzewanych pomieszczeniach suszenie może trwać krócej (ok. 6–12 godzin), ale przy dużej wilgotności dłużej.