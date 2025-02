Ten gadżet za 4 zł ułatwia gotowanie. Kupiłam go w Action i polecam każdemu

Dla wielu z nas dobry dzień zaczyna się od dobrego śniadania, a to od jajek. Nie ma jednak nic gorszego niż jajko na twardo, gdy apetyt mamy na to z płynnym żółtkiem. Od kiedy mam ten gadżet z Action, jajka na miękko zawsze wychodzą w punkt. Kosztuje 3,99 a to must have w kuchni.