Kosiniak-Kamysz mówi o Ukraińcach w "samochodach za miliony"

– To, że pomogliśmy, myślę, kobietom, dzieciom, nie budzi kontrowersji. Wie pan redaktor, szanowni państwo, co ludzi denerwuje, a powiem więcej, wkurza. To jak widzą młodych ukraińskich mężczyzn w samochodach za miliony, nie za setki tysięcy, tylko za miliony, w pięciogwiazdkowych hotelach. I to jest rzecz, która jest moim zdaniem nieprzyzwoita po prostu i niedopuszczalna – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w Radiu ZET w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

– Ale czy coś z tym można zrobić? – dopytywał swojego gościa Rymanowski.

– Co można zrobić? Ja o tym mówię publicznie. Próbowali Ukraińcy ich zaprosić do armii. Mówię o osobach w wieku poborowym. Oni unikają poboru, bo powinni stawić się do armii ukraińskiej na Ukrainie. Jeżeli nie chcą tego robić, to mają tę możliwość w Polsce – tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

– No i to jest problem i powiem szczerze, że to nie jest problem tylko w Polsce. Jeżeli w Bawarii, bo rozmawiałem z przedstawicielami Republiki Federalnej Niemiec i u nich to wzbudza, w Czechach to wzbudza takie same emocje. Wszyscy na to w odpowiedni sposób reagują, nie zgadzając się na coś takiego – kontynuował.

Ukraińcy nie garną się do armii

Ukraińcy mają obecnie problemy na froncie. Więcej ukraińskich żołnierzy zdezerterowało w pierwszych 10 miesiącach 2024 roku niż w poprzednich dwóch latach razem wziętych, a prokuratorzy wszczęli 60 tys. spraw przeciwko żołnierzom za porzucenie swoich pozycji – takie dane podał niedawno wpływowy "Financial Times". Analitycy wojskowi cytowani w raporcie "FT" przypisali wzrost liczby dezercji niezdolności Ukrainy do rotacji wojsk i zapewnienia odpowiedniego odpoczynku, co prowadzi do wyczerpania, problemów ze zdrowiem psychicznym i rosnącej liczby ofiar. Jeden oficer z 123 Brygady ujawnił gazecie, że jego jednostka nie miała żadnej rotacji w ciągu trzech lat wojny.

O ocenę tych danych zapytaliśmy wówczas gen. Waldemara Skrzypczaka. – Na tę sytuację składają się dwie rzeczy. Ukraińcy: Zełenski, ich dowódcy nie mają pomysłu na to, jak tę wojnę skończyć – zaczął tłumaczyć naTemat.pl wojskowy, dodając, że straty, jakie ponosi armia ukraińska w tym roku, są tak duże, wręcz przerażające.

– Żołnierze są tego świadkami, w związku z tym nie chcą być ofiarami złego dowódcy, czy gierek politycznych w Kijowie, które nic Ukrainie nie przynoszą – wskazał generał.

W raporcie "FT" pojawił się też wątek dezercji ze szkoleń w Polsce. – O tym się nie mówi, ale to jest tajemnica poliszynela, że dezercje w Polsce mają miejsce – wyjaśnił były dowódca Wojsk Lądowych, wskazując, że ten proces trwa od dłuższego czasu.

