Jakub Organista nie żyje. Polak zginął tragicznie w Hiszpanii

Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że główny spadochron mężczyzny został odpięty, po czym został uruchomiony spadochron rezerwowy. Skydive Spain podkreśla, że to standardowa procedura przy awarii sprzętu. Niestety, on także nie zadziałał, co w efekcie doprowadziło do tragicznego wypadku.