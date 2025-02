Jak podaje CBS News, Federalna Administracja Lotnictwa poinformowała, że Learjet 35A, należący do Vince’a Neila z zespołu Mötley Crüe, zjechał z pasa startowego po przybyciu na lotnisko w Scottsdale około godziny 14:45. Przedstawiciele władz przekazali na konferencji prasowej, że samolot nawiązał kontakt z odrzutowcem Gulfstream 200, który był zaparkowany na prywatnym terenie.

Dwa samoloty zderzyły się w Arizonie

– Wygląda na to, że lewa część podwozia zawiodła podczas lądowania, co doprowadziło do wypadku – mówiła rzeczniczka lotniska Kelli Kuester.