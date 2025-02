Po przemówieniu Ewa Kopacz przypomniała o zakazie prezentowania napisów i symboli podczas obrad. – Proszę, aby w przyszłości nie przynosić żadnych transparentów ani napisów podobnych do tych, które ma na bluzie pani Hassan – powiedziała do wszystkich zebranych na sali prowadząca obrady Kopacz.

Upomnienie Rimy Hassan w Parlamencie Europejskim. Ewa Kopacz się tłumaczy

W rozmowie z Onetem Ewa Kopacz podkreśliła, że jej reakcja wynikała z obowiązujących zasad. – W Parlamencie Europejskim istnieje zbiór przepisów, który pokazuje prawa i obowiązki posłów. To powinno być znane każdemu, kto jest europosłem. To dotyczy wszystkich, niezależnie od poglądów i przynależności frakcyjnej. Prowadzący obrady stoi na straży przestrzegania regulaminu. Jeżeli wychodzi poseł na mównicę i nagina lub łamie któryś z przepisów, to obowiązkiem prowadzącego jest zwrócić uwagę – powiedziała wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego.