Premierowy sezon "Broadchurch" , który zadebiutował w 2013 roku, był prawdziwym fenomenem i zgarnął aż cztery nagrody BAFTA. Jego pierwszy sezon do dziś pozostaje wzorem dla twórców, a nawet skusił Amerykanów, którzy nakręcili własny remake. Nic dziwnego, to mistrzowsko skonstruowana opowieść o zbrodni w małym brytyjskim miasteczku, w którym każdy ma jakieś tajemnice i jest podejrzany.

O czym jest "Broadchurch"?

Produkcja Chrisa Chibnalla śledził śledztwo w sprawie śmierci 11-letniego Danny’ego Latimera, której okoliczności wstrząsają małą nadmorską miejscowością Broadchurch. Sprawę prowadzą detektywi Alec Hardy (David Tennant) i Ellie Miller (Olivia Colman), a historia wciągała od pierwszych minut – nie tylko trzymając w napięciu, ale też poruszając do głębi.

Colman, która później zdobyła Oscara za rolę w "Faworycie", była tu absolutnie rewelacyjna, została zresztą nagrodzona BAFTĄ. Jej postać, początkowo pełna ciepła i ufności, musiała zmierzyć się z brutalną prawdą, co zaowocowało jedną z najlepszych aktorskich kreacji w historii telewizji.

Obok niej na ekranie błyszczał gwiazdor "Doktora Who" David Tennant, a w obsadzie znaleźli się także m.in. Jodie Whittaker ("Doktor Who"), Andrew Buchan ("Black Doves"), nagrodzony BAFTĄ David Bradley (seria "Harry Potter"), Charlotte Rampling ("Diuna"), Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), Jacob Anderson ("Gra o tron") i Jonathan Bailey, który kilka lat później stał się gwiazdą "Bridgertonów" i "Wicked".

Choć pierwszy sezon był kompletną historią, dwa kolejne również trzymały poziom – pogłębiając losy bohaterów i poruszając trudne, ważne tematy. Finałowy sezon zajął się sprawą napaści na kobiety i ponownie zachwycił zarówno krytyków, jak i widzów. Do dziś "Broadchurch" to kryminał, który udowadnia, że najlepsze historie kryminalne to nie tylko intryga, ale przede wszystkim bohaterowie z krwi i kości.