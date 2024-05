Były już międzynarodowe, skandynawskie, polskie... Pora na ranking najlepszych seriali kryminalnych z Wielkiej Brytanii! Oczywiście według widzów, bo przecież to ich zdanie liczy się najbardziej. Oto 11 świetnych brytyjskich kryminałów, które całkowicie was wciągną. Brytyjczycy naprawdę potrafią robić kryminalne produkcje, a pierwsza dwójka... nie zaskakuje.

Widzowie wybrali najlepsze brytyjskie seriale kryminalne wszech czasów Fot. Kadr z "Broadchurch"

Najlepsze brytyjskie seriale kryminalne wszech czasów według IMDb

W naszym zestawieniu znalazło się 11 brytyjskich seriali kryminalnych, które zostały ocenione najwyżej przez użytkowników IMDb, najpopularniejszego serwisu filmowego na świecie (dodatkowo podajemy też procentową ocenę krytyków z agregatora Rotten Tomatoes). To oceny na koniec kwietnia, pamiętajcie, że mogą się one (nieznacznie) zmienić.

11. Broadchurch (2013–2017)

Ocena na IMDb: 8,4/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 92 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,9/10

Obejrzysz na: Player

"Broadchurch" jest najlepszym dowodem na to, że Brytyjczycy naprawdę potrafią robić świetne seriale kryminalne. Licząca trzy sezony produkcja rozpoczyna się od zabójstwa 11-letniego chłopca, które wstrząsa lokalną społecznością. W małej nadmorskiej miejscowości każdy jest podejrzany i ma coś do ukrycia, więc para detektywów prowadzących śledztwo (gwiazda "Doktora Who" David Tennant oraz laureatka Oscara i królowa Elżbieta II w "The Crown" Olivia Colman) nie ma łatwego zdania. Zwłaszcza że podczas dochodzenia wyjdą na jaw brudy, tajemnice i skandale.

10. Niezapomniane (2015–)

Ocena na IMDb: 8,4/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 91 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,6/10

Obejrzysz na: Canal+

"Niezapomniane" to jedyny na tej liście serial, który wciąż trwa. Ta świetna kryminalna produkcja, która do tej pory doczekała się pięciu sezonów, opowiada o londyńskich detektywach, którzy rozwiązują niewyjaśnione sprawy morderstw i zaginięć sprzed lat. Każdy sezon to zupełnie inny przypadek, a oprócz rozwiązania kryminalnej zagadki ważne są też emocjonalne konsekwencje sprawy dla związanych z nią osób.

Detektywowi Sunny'owi Khanowi (Sanjeev Bhaskar) początkowo towarzyszyła Nicola Walker jako jego policyjna partnerka Cassie Stuart, ale w piątym sezonie zastąpiła ją Sinéad Keenan jako zupełnie nowa bohaterka, Jessie James. W 2024 roku fani mogą oczekiwać szóstego sezonu i zupełnie nowego śledztwa.

9. Luther (2010–2019)

Ocena na IMDb: 8,4/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 88 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,9/10

Obejrzysz na: obecnie niedostępny w Polsce

"Luther" to serial, który zrobił z Idrisa Elby gwiazdę. Emocjonująca, wypełniona akcją i niemiłosiernie wciągająca opowieść o porywczym detektywie Johnie Lutherze to nie tylko proceduralny kryminał, ale i mroczny thriller psychologiczny. "Luther" zdobył ogromną popularność, był chwalony przez krytyków i zgarnął aż 11 nominacji do nagród Emmy, w tym cztery za fantastyczną rolę Elby (który za swój występ dostał też Złoty Glob).

Liczący pięć sezonów serial doczekał się nawet filmowej kontynuacji, a "Luthera: Zmrok" z 2023 roku można oglądać na Netfliksie. Akcja filmu, który miał premierę cztery lata po zakończeniu serialu, rozpoczyna się przed wydarzeniami z piątego sezonu, ale potem przeskakuje do przodu w czasie i dzieje się już po zakończeniu ostatnich odcinków. Szóstej serii niestety już nie będzie, więc "Luther: Zmrok" był pożegnaniem z naszym ulubionym przemocowym detektywem.

8. Happy Valley (2014–2023)

Ocena na IMDb: 8,5/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 98 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,9/10

Obejrzysz na: Canal+

Kiedy "Happy Valley" miało premierę w 2014 roku, widzowie nie widzieli jeszcze niczego podobnego. To serial mocny, bezkompromisowy i o ciężkiej tematyce, bo bohaterką jest Catherine Cawood, sierżantka policji w Yorkshire borykająca się z traumą po utracie córki Becky, która popełniła samobójstwo osiem lat przed wydarzeniami z pierwszego sezonu.

Zresztą "Happy Valley" umiejętnie poruszało trudne i ważne tematy, jak uzależnienie czy przemoc seksualna. Produkcja BBC zawdzięcza też swoją wielkość doskonałemu scenariuszowi i aktorstwu (znakomita Sarah Lancashire i świetny James Norton, znany m.in. z "Małych kobietek" Grety Gerwig). Serial zdobył dwie BAFTY i doczekał się trzech świetnych sezonów.

7. Detektyw Foyle (2002-2015)

Ocena na IMDb: 8,6/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: brak

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,2/10

Obejrzysz na: obecnie niedostępny w Polsce

"Detektyw Foyle" ("Foyle's War") to nie tylko serial kryminalny, ale również serial wojenny. To intrygujące połączenie zdobyło serca widzów nie tylko w Wielkiej Brytanii, na co wskazuje wysoka ocena na IMDb i Filmwebie. Imponujący jest również fakt, że serial miał być anulowany w 2007 roku, ale przetrwał.

Telewizyjna produkcja dzieje się w czasie II wojnie światowej i krótko po niej, a bohaterem jest detektyw Christopher Foyle, policyjny detektyw z angielskim miasteczka Hastings (Michael Kitchen). Dziś "Detektyw Foyle" jest już współczesnym brytyjskim klasykiem: doczekał się ośmiu sezonów, a ostatni obejrzeliśmy w 2015 roku.

6. Endeavour: Sprawy młodego Morse’a (2012-2023)

Ocena na IMDb: 8,6/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 90 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,2/10

Obejrzysz na: Play Now

"Endeavour: Sprawy młodego Morse’a" to prequel kultowego brytyjskiego serialu "Sprawy inspektora Morse'a", który przedstawia młodego Endeavoura Morse'a we wczesnych latach jego kariery policyjnej. Nie odstaje od swojego słynnego poprzednika (emitowanego w latach 1987-2000), a praktycznie każdy z dziewięciu sezonów zdobywał powszechne uznanie krytyków i widzów. W głównej roli błyszczał Shaun Evans.

5. Poirot (1989–2013)

Ocena na IMDb: 8,6/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: brak

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,1/10

Obejrzysz na: obecnie niedostępny w Polsce

Kultowy już "Poirot" był jednym z najdłużej emitowanych seriali kryminalnych brytyjskiej w telewizji, co jest niesamowitym osiągnięciem, biorąc pod uwagę naprawdę wysoki poziom wszystkich 13 sezonów. Produkcja oparta na słynnych detektywistycznych książkach Agathy Christie skupia się na tajemniczych i fascynujących śledztwach, które prowadzi tytułowy detektyw Herkules Poirot. To klasyka i literatury, i telewizji, a wąsaty Poirot dla wielu widzów już na zawsze będzie miał twarz Davida Sucheta.

4. Przygody Sherlocka Holmesa (1984-1985) i Powrót Sherlocka Holmesa (1986-1988)

Ocena na IMDb: 8,7/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: brak

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,0/10

Obejrzysz na: obecnie niedostępny w Polsce

I kolejny literacki detektyw. "Przygody Sherlocka Holmesa" i "Powrót Sherlocka Holmesa" są częściami serii "Sherlock Holmes" produkcji Granada Television, dlatego w tym zestawieniu umieściliśmy je razem.

To jedna z najbardziej kultowych ekranizacji detektywistycznych opowieści autorstwa autora Arthura Conana Doyle'a, po części dzięki znakomitym aktorom: Jeremy'emu Brettowi (Holmes) oraz Davidowi Burke'owi i Edwardowi Hardwicke'owi (John Watson kolejno w "Przygodach" i "Powrocie"). Choć serial nie zdobył żadnych głównych nagród, jest obecnie uważany za klasykę i – na co wskazuje ocena IMDb – jest uwielbiany przez widzów.

3. Line of Duty: Wydział wewnętrzny (2012-2021)

Ocena na IMDb: 8,7/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 96 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,3/10

Obejrzysz na: obecnie niedostępny w Polsce

"Line of Duty" to jeden z najbardziej popularnych i najlepiej ocenianych brytyjskich seriali kryminalnych, nie dziwi więc jego obecność na podium. W przeciwieństwie do większości tego rodzaju produkcji "Line of Duty: Wydział wewnętrzny" skupia się głównie na pracy policji.

Produkcja BBC przedstawia pracę policjantów bez żadnych złudzeń: korupcja, fałszowanie statystyk czy przestępczość wśród funkcjonariuszy są tutaj na początku dziennym. Serial doczekał się sześciu sezonów, a widzowie wciąż mają nadzieję na więcej.

2. Peaky Blinders (2013-2022)

Ocena na IMDb: 8,8/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 93 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,6/10

Obejrzysz na: Netflix, Player

Znakomici "Peaky Blinders" szybko zdobyli serca widzów na świecie. Serial Stevena Knighta opowiada o gangsterskiej rodzinie Shelby z Birmingham (fikcyjnej, lecz inspirowanej gangiem o tej samej nazwie), rozpoczyna się po I wojnie światowej i dzieje na przestrzeni lat. Doczekał się sześciu sezonów i do dziś jest fenomenem, dlatego nie dziwi entuzjazm fanów na zapowiedź filmu mającego zwieńczyć całą historię.

Historyczna i bardzo stylowa produkcja została obsypana wieloma nagrodami, gościnnie wystąpiły w niej gwiazdy (Tom Hardy, Paddy Considine, Adrien Brody, Anya Taylor-Joy, Sam Claflin, Stephen Graham) i przede wszystkim wywindowała na szczyt Cilliana Murphy'ego.

Irlandzki aktor, który wcielał się w charyzmatycznego, nieprzewidywalnego Tommy'ego Shelby'ego, lidera gangu i ulubieńca widzów, dziś jest w czołówce Hollywood: w 2024 roku zgarnął Oscara za "Oppenheimera". By order of the Peaky Blinders!

1. Sherlock (2010-2017)

Ocena na IMDb: 9,1/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 78 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,6/10

Obejrzysz na: Netflix, HBO Max, Prime Video

Nie mogło być inaczej: "Sherlock" jest najlepszym brytyjskim serialem kryminalnym według widzów na IMDb. Hit Marka Gatissa i Stevena Moffata znowu opowiada o Sherlocku Holmesie, ale w XXI-wiecznym Londynie. Mimo że "Sherlock" doczekał się na przestrzeni siedmiu lat tylko czterech sezonów (i odcinka specjalnego), to był popkulturowym fenomenem i wywołał, mówiąc bez ogródek, prawdziwy szał fanów.

Skąd taki sukces? Dzięki nieskończonej liczbie odniesień do książek Arthura Conana Doyle'a, doskonałym rolom Benedicta Cumberbatcha, Martina Freemana i Andrew Scotta (którzy dzięki "Sherlockowi" stali się gwiazdami), chemii Sherlocka Holmesa i doktora Watsona, ironicznemu humorowi, fanowskim smaczkom, błyskotliwej fabule oraz labiryntowi zagadek, które pokonują nawet największego mózgowca. Niemiłosiernie wciąga, świetna telewizja (mimo niestety słabszego czwartego sezonu).