Ogień, woda, ziemia i powietrze. Te cztery żywioły towarzyszą ludzkości, przekraczając granice epok, kultur i krajów. Często służą do analizy i wizualizacji najróżniejszych zjawisk i motywów. Można nimi idealnie zilustrować chociażby wielobarwność kobiet, co uczyniła firma Gedeon Richter Polska, która tak charakteryzuje kobiety-żywioły:

Kobieta Woda – emocjonalna, intuicyjna, empatyczna, łatwo dostosowująca się do otoczenia i innych ludzi, zmysłowa i kreatywna, mająca często artystyczną duszę, bardzo empatyczna, inspirująca i wspierająca. Kobieta Ogień – pasjonująca, energetyczna, odważna, pełna entuzjazmu i zapału do działania, często skłonna do ryzyka, zdeterminowana w spełnianiu własnych marzeń i osiąganiu zamierzonych celów. Kobieta Powietrze – komunikatywna, kreatywna, analityczna, mająca otwarty umysł, spoglądająca na sytuacje z różnych perspektyw, łatwo nawiązująca relacje, uważana za doskonałą rozmówczynię. Kobieta Ziemia – stabilna, praktyczna, zmysłowa, godna zaufania i pomocna, ugruntowana, pragmatyczna, ceniąca sobie bezpieczeństwo oraz tradycję, często związana z naturą, wspierająca.

Jak widać, każdy z tych archetypów ma swoje unikalne wartości. Do którego Ty pasujesz?

Bogactwo kobiecych osobowości warto wyrażać nie tylko słowami, ale także przemawiającymi do wyobraźni obrazami. To przekonanie podziela Gedeon Richter Polska, firma, która od lat skupia się na kobiecym zdrowiu. Specjalizuje się m.in. w terapiach hormonalnych, leczeniu niepłodności, menopauzy, mięśniaków macicy i innych schorzeń. Jednak poza samą produkcją leków firma angażuje się także w inicjatywy edukacyjne i wizerunkowe, które pomagają zwrócić uwagę na profilaktykę kobiecego zdrowia. Jednym z takich projektów jest tworzony od 14 lat Kalendarz Artystyczny.

14. edycja Kalendarza Artystycznego skupia się na kobiecych wcieleniach uosabiających żywioły. Limitowane wydawnictwo powstało pod okiem znakomitego grafika Andrzeja Pągowskiego, wieloletniego dyrektora artystycznego projektu. Na dwunastu kartach kalendarza znalazły się prace stworzone przez Andrzeja Pągowskiego oraz zaproszone przez niego artystki: Joannę Szumską i Renatę Magdę. Wspólnie przygotowali unikatową kolekcję dzieł, w której żywioły – odczytane przez pryzmat kobiecej siły, emocjonalności i wrażliwości – zyskały nową, artystyczną formę.

– Nasze żywioły są kobietami, pełnymi pasji, uroku, pewnymi siebie, niosącymi nadzieję i spełnienie – komentuje Andrzej Pągowski.

Dwanaście wyjątkowych prac, które tworzą tegoroczną edycję Kalendarza Artystycznego, ma wymiar nie tylko stricte artystyczny, ale także edukacyjny. Kalendarz powstał z myślą o wspieraniu świadomości w obszarze profilaktyki i zdrowia kobiet – bo piękno i siła kobiecości zasługują nie tylko na podziw, ale i realne wsparcie.

– To unikatowe wydawnictwo stanowi siłę samą w sobie. Jego misją od początku jest zwrócenie oczu na kobiety, w kontekście ich fundamentalnej roli we współczesnym świecie. Jako lider i ekspert w obszarze zdrowia kobiet, czujemy się zobowiązani, aby szerzyć świadomość na temat ich zdrowia i profilaktyki. Kalendarz Artystyczny trafia do ściśle określonej grupy odbiorców, w tym liderów opinii ze świata medycyny, farmacji czy decydentów. Naszym celem jest zwrócenie ich uwagi na konieczność troski o zdrowie kobiet i szukania rozwiązań ułatwiających im codzienne życie – wyjaśnia Dyrektor ds. Korporacyjnych i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska Aneta Grzegorzewska, która jest jednocześnie sponsorem i mecenasem tego projektu.

– Sztuka jest wyjątkowo skutecznym nośnikiem treści edukacyjnych, szczególnie kiedy przybiera formę użytkową, a taki jest nasz kalendarz. Nie tylko inspiruje, ale także łączy edukację i piękno w praktycznym przekazie, który zwraca uwagę na to, co naprawdę ważne: zdrowie i codzienne wsparcie kobiet – dodaje Aneta Grzegorzewska.