– Gdy patrzę na Europę, zadaję sobie pytanie, co się stało. Co się stało z komisarzami EU, którzy chcą zamykać media społecznościowe? – zastanawiał się wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance podczas wystąpienia w Monachium.

Wiceprezydent USA pouczył Europę podczas wystąpienia w Monachium

Wiceprezydent USA skrytykował jednocześnie poprzedni rząd w USA. – Najgłośniejsze głosy do cenzury pochodzą nie z Europy, ale z naszego kraju. Z obozu byłej władzy. To poprzedni rząd nakłaniał, żeby cenzurować informacje o koronawirusie. Administracja prezydenta Trumpa będzie działać wprost odwrotnie – zadeklarował.

Vance nie powiedział nic istotnego ws. Ukrainy

Jego przemówienie wywołało falę komentarzy. "JD Vance ostrzegł przed "zagrożeniem wewnętrznym" w Europie, krytykując ograniczanie wolności słowa i unieważnienie wyborów w Rumunii. Na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa powiedział: "Nie można zmuszać ludzi do myślenia i wierzenia w to, co im się narzuca". Co teraz?" – skwitował to badacz cyberbezpieczeństwa i prywatności Łukasz Olejnik.