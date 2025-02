Druga sprawa to epokowa zmiana definicji gwałtu , która poprawi sytuację kobiet. W tym tygodniu Polska wprowadziła europejski standard ochrony ofiar przemocy seksualnej. Wymaga tego ratyfikowana już 10 lat temu Konwencja antyprzemocowa. O tym, czy doszło do zgwałcenia, świadczy teraz brak zgody na stosunek seksualny, a nie to, czy i jak silny ktoś stawia opór sprawcy. Tej zmianie w prawie sprzeciwiali się politycy PiS i Konfederacji, którzy obawiają się, że stanie się bronią w rękach "mściwych kobiet".

Trzecią kwestią, którą poruszam w naTemat Polityki, jest uchylenie wyroku na kobietę skazaną za pomoc w aborcji. Chodzi o Justynę Wydrzyńską z Aborcyjnego Dream Teamu, która podczas pandemii udostępniła swoje pigułki poronne innej kobiecie. Na policję doniósł jej przemocowy mąż. To jednak nie koniec sprawy Justyny Wydrzyńskiej, bo do uchylenia doszło z powodów proceduralnych. Co gorsza, upór PSL sprawia, że ludzie nadal będą mogli trafić na 3 lata do więzienia za pomoc w aborcji.