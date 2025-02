13 lutego 24-letni Afgańczyk wjechał samochodem w uczestników demonstracji, zorganizowanej przez związek zawodowy Verdi. Rannych zostało co najmniej 39 osób. Policja zakłada, że był to zamach o podłożu islamistycznym. Sprawca miał krzyczeć po ataku "Allahu Akbar". Przebywa on obecnie w areszcie śledczym.