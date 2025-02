Największe oburzenie zaczęło się już po konferencji w Monachium. W odpowiedzi na deklaracje USA, specjalny szczyt w Paryżu zwołał prezydent Francji Emmanuel Macron. Nagle prawica ruszyła z przekazem, że gdyby to PiS rządził, to spotkanie przywódców odbyłoby się w Warszawie.

I jeszcze to zdjęcie Tuska z ziemniakami. No bo premier pochwalił się, jak siedzi w kuchni i obiera ziemniaki. To w stylu Tuska, że czasami wrzuca takie bardziej prywatne fotki, ale tym razem wystawił się na krytykę jak na tacy. Że on siedzi w kuchni, a w Paryżu obradują najważniejsi ludzie w Europie.