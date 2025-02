Tymczasem w kraju zaczyna rodzić się dyskusja, czy Polska powinna wysyłać żołnierzy na ewentualną misję stabilizacyjną na przyszłej granicy ukraińsko-rosyjskiej. Co prawda do ustalenia tych granic droga daleka, ale wiele wskazuje na to, że po zakończeniu działań wojennych to wojska państw Europy będą musiały pilnować pokoju.