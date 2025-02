81 proc. czasu w trybie elektrycznym

Rezultaty 30 najlepszych kierowców są jeszcze bardziej imponujące. Średnia pokonanych przez nich kilometrów w trybie elektrycznym wyniosła aż 794 km, co odpowiada 98 proc. czasu podróży i dystansu. Łączny średni dystans zwycięzców wyniósł 810 km, a ich średnie zużycie paliwa to nieprawdopodobne 0,16 l/100 km.

Jak wyniki prezentują się przy podziale na poszczególne modele?

Ale dobre w hybrydach Toyoty jest też to, że nawet po rozładowaniu baterii, a mieliśmy okazję sprawdzić to w niejednym teście, utrzymują osiągi auta – mają one taką samą dynamikę i moc jak z pełnym akumulatorem trakcyjnym, a przy tym nie zużywają dużo paliwa.