Elektryczna ofensywa BMW – i5 z imponującym zasięgiem

Nowe wersje i napędy – BMW rozszerza ofertę

BMW idzie z duchem czasu

Z kolei dzięki funkcji BMW Digital Key Plus właściciele mogą aktywować do 18 cyfrowych kluczyków samochodowych o różnych uprawnieniach dostępu. Od marca 2025 roku do standardowego wyposażenia wybranych modeli BMW wejdzie nowy zestaw naprawczy do opon Plus, który pozwoli kontynuować podróż nawet w przypadku przebicia opony.