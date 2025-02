Dron Shahed 136 trafił do USA dzięki Sikorskiemu

Co ważne, Sikorski miał brać udział w akcji przetransportowania irańskiego drona Shahed 136, zestrzelonego na Ukrainie , do Stanów Zjednoczonych. Pisze o tym "Wall Street Journal".

Dron, zabezpieczony przez polskie i ukraińskie siły specjalne, został przewieziony na pokładzie polskiego C-130 do bazy Saint Andrews w USA . Operacja była wspierana przez organizację United Against Nuclear Iran. Dron będzie prezentowany na konferencji CPAC, a wśród gości znajdzie się także wspomniany wiceprezydent USA.

Dron Shahed 136 to irański bezzałogowy statek powietrzny, który stał się szeroko znany z powodu swojego użycia w konflikcie na Ukrainie. Jest to tzw. dron uderzeniowy, zaprojektowany do przeprowadzania ataków na cele naziemne, w tym na infrastrukturę wojskową, energetyczną i cywilną. Shahed 136 to dron kamikaze, co oznacza, że po osiągnięciu celu wybucha, niszcząc zarówno siebie, jak i cel.