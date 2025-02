Groźne zjawisko pogodowe. Nad Polską zderzą się dwie masy powietrza. Fot. Tropical Tidbits

W Warszawie wczesnym rankiem w piątek (21 lutego) było -10 stopni. W Białymstoku termometry pokazały rano nawet -14 stopni. Przed nami jednak gwałtowny zwrot w pogodzie. Zderzą się dwie masy powietrza: zimna i ciepła, co może być szczególnie niebezpieczne dla kierowców i pieszych – podaje serwis Twoja Pogoda.

Po wielodniowym mrozie w Polsce grunt jest zamarznięty. Tymczasem zaraz nastąpi wymiana mas powietrza: zimne arktyczne zderzy się z ciepłym, charakterystycznym dla przedwiośnia.

To znacznie cieplejsze powietrze polarno-morskie przyjdzie do Polski z zachodu . Zacznie wypychać mróz do Białorusi i Rosji. W niedzielę (23 lutego) na styku tych dwóch skrajnie różnych mas powietrza do Polski wkroczy front niosący opady deszczu .

Na zachodzie Polski temu powietrzu będą towarzyszyć dodatnie temperatury. Jednak w nocy z niedzieli na poniedziałek (23/24 lutego) front dotrze na wschód w trakcie niewielkiego mrozu.

Będzie padać nie tylko deszcz, ale także deszcz ze śniegiem. Deszcz spadnie na wychłodzoną powierzchnię i będzie marznąć, powodując gołoledź. Drogi i chodniki na południu, wschodzie, ale i w centrum Polski mogą być bardzo śliskie.

Taka pogoda z gołoledzią trwać będzie jeszcze w poniedziałek (24 lutego). We wschodniej części Polski będzie padać śnieg z deszczem. Opady wciąż mogą marznąć. Wiele powierzchni może pokryć się lodem.

Piesi i kierowcy powinni być gotowi na ślizgawicę, która ustąpi dopiero we wtorek (25 lutego). Wówczas do Polski napłynie już znacznie cieplejsze powietrze. Opady ustąpią, ale do tego czasu wszyscy powinniśmy być ostrożni – ostrzega Twoja Pogoda.

Prognoza pogody na marzec. Taka będzie temperatura – synoptycy są pewni

A co wydarzy się w pogodzie po zapowiadanym na koniec lutego gwałtownym ociepleniu? Według europejskiego modelu ECMWF marzec 2025 ma być znacznie cieplejszy od normy wieloletniej, z prawdopodobieństwem około 70-90 procent. Szykuje się więc przewaga ciepłych mas powietrza przez większość miesiąca w Polsce i w całej Europie.

Oczywiście będą też dni znacznie chłodniejsze. Mróz może powrócić, ale głównie nocą. Śnieg także się pojawi, ale przeważnie w formie epizodów, jak to bywało w ostatnim czasie. W skrajnych przypadkach mogą pojawić się całodobowe epizody ze śniegiem i mrozem.

Pierwsze tygodnie wiosny meteorologicznej będą sprzyjać budzeniu się przyrody po łagodnej zimie. Niestety, gleba jest wyjątkowo sucha po małych opadach zimą – piszą Fani Pogody. Nieuniknione jest to, że początek wiosny będzie bardzo suchy.

Temperatury w marcu 2025 będą wyraźnie powyżej normy, o około 1-3 stopnie powyżej średniej – wynika z modeli sezonowych CFSv2 i ECMWF. Ci, którzy lubią ciepło, mogą więc czuć się zadowoleni. Mróz będzie pojawiać się głównie w nocy.