Pogoda. Kiedy będzie wiosna?

Niestety, z uwagi na wysoką temperaturę o tej porze roku dominować będzie deszcz. Będzie też wiało. W weekend (22-23 lutego) na zachodzie Europy spodziewana jest wichura, co wpłynie też na pogodę w Polsce. Na początku przyszłego tygodnia (24-26 lutego) będzie jeszcze cieplej, bo nawet 12-13 stopni na zachodzie i południu, lokalnie do 16 stopni. Mróz w większości Polski nie wystąpi, choć lokalnie może się pojawić.

Zima z mrozem prawdopodobnie na stałe przeniesie się na wschód od Polski. W niektórych miejscach Europy temperatury będą charakterystyczne dla wiosny termicznej. Jak już pisaliśmy w naTemat, czekają nas potężne dobowe wahania temperatury. Obecnie mamy około zera lub lekki mróz w ciągu dnia, w nocy temperatura spada do ok. 5-10 stopni poniżej zera. W najbliższe dni nocne mrozy odpuszczą tylko odrobinę, do 5-8 stopni poniżej zera, za to w dzień może być w okolicach 5-9 stopni na plusie – pisał w naTemat Konrad Bagiński.