"The Financial Times" pisze w piątek, że prawdopodobny przyszły kanclerz Niemiec ostrzega, że Europa nie może już dłużej liczyć na bezwarunkową obronę ze strony Stanów Zjednoczonych.

Merz zapytany, czy "postawiłby wszystko" na to, że prezydent USA będzie przestrzegał artykułu piątego NATO dotyczącego wzajemnej obrony, powiedział: – Musimy być przygotowani na to, że Donald Trump nie będzie już w pełni akceptował obietnicy pomocy w ramach traktatu NATO .

Tymczasem już w nadchodzącą niedzielę są wybory parlamentarne w Niemczech. Partie chadeckie CDU/CSU mają szansę powrócić do władzy. Ich kandydat na kanclerza to wspomniany właśnie Friedrich Merz. Polityk zapowiada m.in. zmiany w polityce migracyjnej i gospodarczej.

Z kolei skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD) chce m.in. przywracać dobre relacje z Rosją . Ta partia w sondażach ma około 20 proc. poparcia. O głosy walczą też m.in. socjaldemokraci (SPD), Zieloni, FPD oraz Die Linke. Kto będzie rządzić? Sondaże pokazują, że może powstać koalicja CDU/CSU-SPD, czyli tzw. wielka koalicja. To te partie w wyborach powinny uzyskać potrzebną do rządzenia większość.

Trump nazwa Zełenskiego "dyktatorem", do Kijowa przyjechał gen. Kellogg

W kwestii USA i Ukrainy przypomnijmy, że w środę prezydent Donald Trump nazywał prezydenta Wołodymyra Zełenskiego "dyktatorem" i oskarżył go wywołanie wojny, co jest absolutną nieprawdą. Jednocześnie w tym tygodniu do Kijowa przyjechał wysłannik Trumpa ds. Ukrainy i Rosji gen. Keith Kellogg.