W obliczu rosnącej presji ze strony USA pojawiają się głosy, że "najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby Wołodymyr Zełenski natychmiast wyjechał do Francji", o czym poinformowało źródło New York Post .

USA mają chcieć zmusić Zełenskiego do opuszczenia kraju

Co ważne, jeszcze w środę prezydent Donald Trump nazywał prezydenta Wołodymyra Zełenskiego "dyktatorem" i oskarżył go wywołanie wojny, co jest absolutną nieprawdą. Jednocześnie w tym tygodniu do Kijowa przyjechał wysłannik Trumpa ds. Ukrainy i Rosji gen. Keith Kellogg.