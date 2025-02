W ocenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego pierwszym krokiem jest to, że ​​Ukraina i Europa powinny zasiąść do stołu negocjacyjnego. – Wojna przeciwko Ukrainie trwa, dlatego Ukraina musi zasiąść do stołu negocjacyjnego razem z Europą. W końcu strategicznym celem Rosji jest Europa, europejski styl życia, a zatem bezpieczeństwa i losu Europy nie można określić bez Europy – powiedział w poniedziałek Wołodymyr Zełenski, co cytuje Ukrinform.