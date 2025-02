Zaskakujące słowa Zełenskiego tuż przed rocznicą wojny. "Jestem gotowy odejść"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w niedzielę, że jest gotów ustąpić ze stanowiska, jeśli przyczyni się to do osiągnięcia pokoju w Ukrainie lub otworzy jej drogę do NATO. Podczas konferencji prasowej odniósł się też do rozmów Donalda Trumpa z Rosją.