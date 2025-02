Grupa naTemat otrzymała aż trzy nominacje do prestiżowego plebiscytu Wirtuale 2025. To ogromne wyróżnienie, które stanowi dowód uznania dla twórczości i innowacyjności naszych serwisów. Nominacje są także potwierdzeniem znaczącej roli naTemat w polskim internecie oraz wkładu w rozwój mediów cyfrowych.

Grupa naTemat z nominacjami do nagród w Wirtualach

W takich kategoriach Grupa naTemat dostała nominacje:

Manifest nagród Wirtuale

"Wierzymy, że projekty medialne są wypadkową pracy wielu osób, których często nie widać, dlatego poza jednostkami, nagradzamy też efekt całościowy. Stąd główną i najbardziej prestiżową kategorią Wirtuali nie jest dziennikarz ani osobowość roku, a Medium Roku" – napisano w manifeście nagrody. "Chcemy docenić w ten sposób wspólny wysiłek wielu osób, które także w znaczący sposób wpływają na odbiór czy sukces danego medium, ale których na co dzień nie widać. To nie tylko redaktorzy naczelni i najbardziej rozpoznawalni autorzy, ale także wydawcy, reporterzy, działy social media, programiści, producenci, działy wideo, działy kreatywne, graficy i wielu innych" – czytamy. ‍ "Wirtuale to nagrody przyznawane przez szeroką kapitułę złożoną z dziennikarzy, szefów wydziałów dziennikarstwa polskich uczelni oraz ludzi ze świata mediów. Tak, by faktycznie była to nagroda "od branży dla branży" – podkreślono. Tutaj można przeczytać więcej na ten temat.