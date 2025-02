Piosenkarka Roberta Flack nie żyje

Roberta Flack (ur. 10 lutego 1937 roku) to amerykańska piosenkarka soul, jazz i R&B, uznawana za jedną z najwybitniejszych artystek swojego pokolenia. Zyskała międzynarodową sławę dzięki swoim emocjonalnym interpretacjom ballad, w tym takich hitów jak "Killing Me Softly With His Song" oraz "The First Time Ever I Saw Your Face".