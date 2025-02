Co Trump ma na ręku? W USA piszą o siniaku ukrytym pod makijażem

Część komentatorów podkreśla, że zasinienie na dłoni prezydenta USA widoczne jest od kilku tygodni. Na jednym z nagrań z początku lutego widać przemawiającego Trumpa, który co jakiś czas skrzętnie maskuje dłoń, na której jest coś, co przypomina plaster.

"Niektórzy użytkownicy X zasugerowali, że był to siniak od wlewu dożylnego, podczas gdy inni rozważali, że został wywołany przez stosowanie leków rozrzedzających krew" – podaje "The Daily Beast". Dziennikarze zwrócili się z prośbą o komentarz do Białego Domu, ale do tej pory nie otrzymali odpowiedzi.