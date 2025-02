Do mObywatela 2.0 dodano usługę "Podpisz dokument". Dlaczego to rewolucja? Fot. Mateusz Kotowicz/REPORTER

Dowody osobiste wydawane od 2019 roku mają też warstwę elektroniczną, czyli krótko mówiąc, są e-dowodami. Naszą "parafkę" możemy dzięki temu używać też do podpisywania elektronicznych dokumentów. Do tej pory trzeba było do tego użyć jednak oprogramowania E-dowód menedżer w komputerze lub aplikacji eDO App.

"W pierwszym przypadku właściciel dokumentu potrzebuje czytnika e-dowodu, aby móc skorzystać z certyfikatu podpisu osobistego i podpisać nim dokument. Aplikacja eDO App to natomiast rozwiązanie na urządzenia mobilne, które umożliwia podpisanie dokumentu z użyciem e-dowodu i NFC w telefonie" – czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Do mObywatela 2.0 dodano usługę " Podpisz dokument". Dlaczego to rewolucja?

Teraz nasz podpis osobisty możemy złożyć również przy użyciu mObywatela. Nie potrzebujemy żadnej dodatkowej aplikacji czy czytników, a sam sposób działania jest podobny do tego eDO App.

Smartfon jednak musi mieć moduł NFC, w który wyposażone są nowsze urządzenia (pozwala też np. płacić przy kasie smartfonem). Jeśli więc mamy "komórkę" sprzed 10 lat, to niestety raczej z tego nie skorzystamy. – W mObywatelu zachodzi wiele rewolucyjnych zmian, ale usługa Podpisz dokument jest jednym z większych osiągnięć ostatnich miesięcy. W aplikacji można teraz podpisać e-dowodem dowolny dokument w postaci PDF – przyznał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

I nie przesadza, bo to naprawdę rewolucyjna sprawa, która bardzo zbliża nas do np. głosowania w wyborach prezydenckich czy samorządowych bez wychodzenia z domu. Wystarczy do tego jedna apka na smartfonie. To na razie jednak przyszłość.

Obecnie nową funkcję możemy wykorzystać do podpisywania dokumentów np. urzędowych bez zbędnej papierologii tzn. drukowania, ręcznego podpisywania i wysłania listu pocztą. Nawet bez komputera, bo wszystko załatwimy w smartfonie.

Jak podpisać dokument przy pomocy aplikacji mObwyatel?

Cały proces może się wydawać dość skomplikowany, ale mObywatel przeprowadza nas przez niego krok po kroku. Dokument do podpisu musi być w formacie PDF i nie może zajmować więcej niż 10 MB. Musimy go mieć zapisanego w pamięci smartfona, bo będziemy go w nim używać.

Następnie należy przygotować e-dowód (czyli ten fizyczny dokument tożsamości wydany po 2019 r.), 6-cyfrowy PIN do podpisu osobistego (tzw. PIN2, który ustalaliśmy przy wyrabianiu dowodu w urzędzie) oraz włączyć NFC w telefonie. Potem przechodzimy do usługi Podpisz dokument w mObywatelu.

Aplikacja wyświetli komunikaty powitalne wraz z listą wstępnych wskazówek. Następnie poprosi o dodanie dokumentu do podpisu. Kolejny krok to wpisanie 6-cyfrowego numeru CAN e-dowodu , który widoczny jest w prawym dolnym rogu dokumentu na stronie ze zdjęciem. Następnie należy wpisać 6-cyfrowy PIN (tzw. PIN2). Kod ten ustalany jest w urzędzie przez właściciela dokumentu w trakcie odbioru e-dowodu. W następnym kroku aplikacja poprosi o przyłożenie e-dowodu do tylnej ściany telefonu, gdzie znajduje się moduł NFC . W tym momencie odbywa się składanie popisu osobistego z e-dowodu na dokumencie PDF. Po zakończeniu czynności użytkownik może zapisać lub otworzyć dokument, jeśli używa systemu Android. Ważne, aby na tym etapie zapisać dokument w pamięci swojego urządzenia, ponieważ podpisane dokumenty nie są przechowywane w aplikacji mObywatel. Dla użytkowników urządzeń z systemem iOS zapisanie dokumentu w pamięci urządzenia nastąpi automatycznie.

I to w zasadzie tyle. Dokument podpisany w mObywatelu jest "równoważny z podpisem własnoręcznym w kontakcie z administracją publiczną". Urzędy będą to honorować, ale co z np. firmami?

"W ten sposób można podpisać wniosek, oświadczenie lub inny rodzaj dokumentu kierowany do urzędu lub instytucji państwowej i przesłać go np. za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku innych podmiotów, jak osoby prywatne, firmy lub organizacje niepubliczne, obie strony muszą najpierw ustalić, że honorują ten rodzaj podpisu we wzajemnych relacjach, aby był on ważny" – zauważa ministerstwo.

