Polacy coraz chętniej rozliczają się przez internet

– Zachęcam też do aktywowania usługi e-Korespondencji przy okazji logowania do e-Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem podatku. Osoby, które wybrały elektroniczny kanał komunikacji z naszą administracją, większość spraw podatkowych mogą załatwić szybko i wygodnie, bez konieczności przychodzenia do urzędu skarbowego. Mogą na przykład bezpłatnie, w zaledwie kilka sekund, uzyskać zaświadczenie o dochodach, czy o braku zaległości – dodaje wiceminister Krok.