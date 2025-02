Papież pracuje mimo choroby. Podpisał dekret z polskim wątkiem

Wśród tych dokumentów znalazł się dekret dotyczący heroiczności cnót Kunegundy Siwiec (1876-1955) – świeckiej zakonnicy, tercjarki karmelitańskiej i mistyczki. Zatwierdzenie dekretu stanowi istotny krok na drodze do jej beatyfikacji.

Katolicki portal informuje, że około 1902 roku Kunegunda Siwiec ukończyła kurs katechezy dla ludowych katechetek i od tej pory angażowała się w pomoc dzieciom, młodzieży oraz dorosłym w przygotowaniach do sakramentów świętych oraz w przybliżaniu ich do Boga.

Kim jest Kunegunda Siwiec?

W wieku dwudziestu lat, po uzyskaniu zgody swojego spowiednika, Kunegunda Siwiec złożyła prywatny ślub czystości. W 1923 roku wstąpiła do Trzeciego Zakonu Karmelitów Bosych (obecnie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych), przyjmując imię Teresa od Dzieciątka Jezus .

Jesienią 1948 roku Kunegunda zachorowała na nieuleczalną gruźlicę kości, przez co została przykuta do łóżka aż do swojej śmierci. Zmarła 27 czerwca 1955 roku, w dniu wspomnienia Matki Bożej Nieustającej Pomocy.