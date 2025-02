"Być może Franciszek rządzi, ale już deleguje codzienne zarządzanie Watykanem i kościołem zespołowi urzędników, którzy działają niezależnie od tego, czy on przebywa w Pałacu Apostolskim, czy nie. I czy jest świadomy, czy nie" – oceniła agencja Associated Press .

Kim jest kard. Pietro Parolin, szef watykańskiej dyplomacji?

To on ostro odniósł się do sugestii, że papież powinien zrezygnować. "Wszystkie wydają mi się bezużytecznymi spekulacjami. Teraz myślimy o zdrowiu Ojca Świętego, jego powrocie do zdrowia, jego powrocie do Watykanu. To są jedyne rzeczy, które mają znaczenie" – powiedział w rozmowie z "Corriere della Sera".