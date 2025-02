Zabójstwa seniorek w Warszawie. Jest nowy komunikat prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała nowe informacje dotyczące zabójstwa 73-letniej kobiety na Ursynowie w Warszawie. To tragedia podobna do dwóch innych zdarzeń, do których doszło w ostatnim czasie w stolicy. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiar do tej pory ma być w sumie cztery.