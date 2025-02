– Mamy do czynienia z zabójstwami staruszek dokonanymi w wyniku motywacji znanej z powieści Fiodora Dostojewskiego. Są zbrodnie, będzie kara – powiedział w środę podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, co cytuje "Rzeczpospolita" .

Zabójstwa seniorek w Warszawie. W sprawie zatrzymano Polaka i Ukraińca

Wcześniej WP informowała, iż jeden z mężczyzn wpadł po morderstwie 73-latki na Ursynowie. Sprawca miał w nocy włamać się do mieszkania starszej kobiety. "Związał ją na krześle i kazał wykonać telefon do banku w celu zmiany limitów transakcji" – podano w WP. Zrobić miał to, by wypłacić większą sumę pieniędzy.