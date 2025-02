W połowie lat 80. Gene Hackman, który właśnie rozwodził się z pierwszą żoną, Faye Maltese, spotkał Betsy Arakawę w Los Angeles. Arakawa, utalentowana pianistka urodzona na Hawajach na początku lat 60., przeniosła się do Kalifornii, by rozwijać swoją karierę muzyczną. Aby dorobić, podjęła pracę w siłowni, którą Hackman często odwiedzał. To właśnie tam się poznali.