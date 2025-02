Długo oczekiwane prace prowadzone przy modernizacji linii kolejowej Berlin- Szczecin rozpoczęły się w listopadzie 2021 roku . Obejmują blisko 50-kilometrowy odcinek między Angermünde a polską granicą. Zakres prac jest duży – to m.in. elektryfikacja trasy i dostosowanie jej do szybkich prędkości, modernizacja dworców w Casekow, Schönow, Petershagen i Tantow, budowa drugiego peronu w Passow.

Co z inwestycją po polskiej stronie?

Nawet jeżeli inwestycję po niemieckiej stronie rzeczywiście udałoby się zakończyć o czasie, potrzeba jeszcze zmodernizować odcinek po polskiej stronie, od granicy do Szczecina Głównego. Dopiero wtedy kursowanie bezpośrednich i szybkich (do 160 km/h) pociągów między stolicą Niemiec a Szczecinem będzie możliwe na całej trasie.

Planowana jest również elektryfikacja linii z Gumieniec do granicy na całej długości, a także budowa nowych przystanków osobowych na liniach w Przecławiu, Warzymicach, Szczecinie Pomorzany oraz nowej stacji kolejowej Kołbaskowo. W planach jest także przebudowa stacji Szczecin Gumieńce, która ma zostać dostosowana do zatrzymywania się pociągów o długości 750 metrów.

Prace nawet do końca 2029 roku

Choć planowane prace będą miały obszerny charakter, wciąż nie ma na tę chwilę jasności co do finansowania inwestycji. Wniosek o dofinansowanie unijne został złożony 20 stycznia br. do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA). Opiewa na łączną kwotę 1 mld 470 mln zł (netto), w tym umowa na roboty budowlanę na 1 mld 360 mln zł.

Do tego czasu podróżnych, wśród których jest wiele osób dojeżdżających do pracy do Berlina, czeka korzystanie z dalekiej od niezawodnej autobusowej komunikacji zastępczej z przesiadką w Angermünde. Po wprowadzeniu przez Niemcy kontroli granicznych autobusy zastępcze, które niemal zawsze podlegają kontroli policji federalnej, nierzadko przyjeżdżają zbyt późno do Angermünde. Podróżni nie mogą wtedy zdążyć na teoretycznie skomunikowany z autobusem pociąg do stolicy Niemiec.