Niemiecki tabloid pisze o "sztuczkach", jakie rzekomo stosować ma Bułgaria , aby ominąć rozporządzenie dublińskie. Zgodnie z rozporządzeniem za rozpatrzenie wniosku o azyl odpowiada ten kraj UE, w którym imigrant przekroczy unijną granicę. Bułgaria "kombinuje w sprawie przyjmowania z powrotem tzw. przypadków dublińskich, czyli migrantów, którzy są zarejestrowani w Bułgarii, ale mimo to przybyli do Niemiec. Według reguł dublińskich Bułgaria ma obowiązek przyjąć tych migrantów z powrotem" – pisze dziennik "Bild" .

Jak podaje, w 2024 roku Niemcy zwróciły się do Bułgarii o readmisję 8090 migrantów, a tylko w 3297 Bułgaria wyraziła zgodę. Ostatecznie tylko 290 migrantów zostało rzeczywiście odesłanych. To około 4 procent.

Maksymalna liczba osób przewożonych wyczarterowanym samolotem została ustalona na dziesięć tygodniowo z całej UE. Transfery mogą odbywać się od poniedziałku do czwartku od godziny 8:00 rano do 4:00 po południu. Loty muszą być ogłaszane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem – wylicza "Bild".