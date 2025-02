Audi Q4 40 e-tron Materiały prasowe Audi

Zasięg i moc, które są bardzo przekonujące

Nowy Audi Q4 40 e-tron wyposażony jest w akumulator o pojemności 63 kWh (59 kWh netto), co przekłada się na zasięg do 412 kilometrów w wersji SUV i 421 kilometrów w wersji Sportback. Dzięki maksymalnej mocy ładowania DC wynoszącej 165 kW czas ładowania został znacznie skrócony.

W idealnych warunkach naładowanie akumulatora od 10 do 80 procent zajmuje 24 minuty. Co więcej, w ciągu 10 minut można naładować samochód na dystans 150 kilometrów (Sportback: 155 kilometrów).

Czym jeszcze wyróżnia się Q4 40 e-tron?

Ma elektryczny silnik synchroniczny (PSM) o mocy 150 kW (204 KM) umieszczony na tylnej osi, zapewnia dynamiczne przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,1 sekundy i prędkość maksymalną 160 km/h. Posiada zdolność holowania , która w obu wariantach modelu wynosi 1000 kilogramów przy nachyleniu dwunastu procent i 1200 kilogramów przy nachyleniu ośmiu procent.

Komfort i bezpieczeństwo

Audi Q4 40 e-tron to nie tylko lepsze osiągi, ale także szereg innych zmian, które podnoszą komfort i bezpieczeństwo jazdy:

Predykcyjne podgrzewanie wstępne akumulatora : Ta funkcja, aktywowana za pomocą systemu MMI, optymalizuje proces ładowania, przygotowując akumulator do szybkiego ładowania na każdej stacji. Przypomnienie o przewidywanej konserwacji : Dzięki aplikacji myAudi, kierowcy mają dostęp do przejrzystego przeglądu stanu technicznego pojazdu, w tym informacji o klockach hamulcowych, akumulatorze 12V czy zawartości apteczki. Audi MMI z aplikacjami : System MMI oferuje dostęp do sklepu z aplikacjami, umożliwiając korzystanie z popularnych aplikacji z kategorii wiadomości, podcastów, sportu, gier i rozrywki bez konieczności używania smartfona. Nawigacja z planowaniem ładowania : System nawigacji umożliwia precyzyjne planowanie trasy z uwzględnieniem stacji ładowania, a także filtrowanie stacji według preferencji. ChatGPT : Ulepszony system sterowania głosowego, oparty na technologii ChatGPT, umożliwia komunikację z pojazdem, kontrolę funkcji informacyjno-rozrywkowych oraz zadawanie pytań ogólnych.

Wyposażenie i cena

Audi Q4 40 e-tron oferuje bogate wyposażenie standardowe, które obejmuje między innymi:

System Audi MMI navigation plus oraz Audi connect navigation & infotainment , W pełni cyfrowy zestaw wskaźników Audi virtual cockpit o przekątnej 10,25 cala, Elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika, Ogrzewanie przednich siedzeń.

Ceny modelu rozpoczynają się od 213 000 zł za wersję SUV i od 224 300 zł za wersję Sportback.

