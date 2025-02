Po Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa lider niemieckich chadeków i najpewniej przyszły kanclerz Friedrich Merz oświadczył, że trzeba się przygotować na to, iż „Donald Trump nie będzie już honorował obietnicy wsparcia bez ograniczeń zawartej w traktacie NATO”. Dla Europejczyków oznacza to, że muszą „stać się bardziej niezależni nuklearnie”. Jak ocenia dziennik „Sueddeutsche Zeitung” (SZ), to kontrowersyjne słowa w ustach kogoś, kto ma zostać kanclerzem Niemiec.