Lata 80. i 90. to złoty okres polskich seriali dla młodych widzów. Produkcje takie jak "Tajemnica Sagali", "Siedem życzeń" czy "WOW" łączyły elementy przygody, fantastyki i codziennego życia. Pojawiały się w nich magiczne przedmioty, niezwykłe moce i bohaterowie, z którymi łatwo było się utożsamić, ale w innych kultowych tytułach, jak "Trzy szalone zera", najciekawsza była rzeczywistość, a najważniejsze – dziecięce przyjaźnie.

QUIZ: Kultowe polskie seriale młodzieżowe z lat 80. i 90. – sprawdź, ile pamiętasz!

Dziś te uwielbiane seriale dla młodzieży to nie tylko sentymentalna podróż w przeszłość, ale też dowód na to, że dobre opowieści nigdy się nie starzeją. Jak dobrze je pamiętasz? Sprawdź się! Do zgarnięcia 15 punktów, powodzenia.