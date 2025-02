Nie proś Hermiony o pomoc. Zgadnij, co jest prawdą, a co nie w quizie o "Harrym Potterze"

Zuzanna Tomaszewicz

S erię "Harry Potter" w całości pochłonęli milenialsi, którzy nadal czekają – jedni ironicznie, drudzy nie – na list z zaproszeniem do Hogwartu. Myślisz, że wiesz wszystko o książkach J.K. Rowling? Jeśli odpowiedź brzmi "tak", to koniecznie sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie. Zgadnij, co jest prawdą, a co fałszem!