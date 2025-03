Akcja CBA na Lotnisku Chopina. Zatrzymali Zbigniewa M., byłego szefa policji

We wpisie dodał on także, że sprawą zajmuje się prokuratura we Wrocławiu. "Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych polegających na przeszukaniach oraz zabezpieczeniu dowodów na potrzeby prowadzonego postępowania były komendant został przewieziony do dyspozycji Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu" – dodał rzecznik.