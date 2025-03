Papież Franciszek trafił do szpitala w połowie lutego z powodu zapalenia oskrzeli. W piątek doszło do nagłego pogorszenia się stanu układu oddechowego Ojca Świętego, który był wynikiem skurczu oskrzeli. Zdarzenie to doprowadziło do wymiotów, które miały poskutkować zakrztuszeniem się.