Adrien Brody wcielił się w "The Brutalist" w żydowsko-węgierskiego architekta, ocalałego z Holokaustu, który po II wojnie światowej emigruje do Stanów Zjednoczonych. Amerykański sen szybko okazuje się jednak koszmarem.

– Czuję się ogromnie szczęśliwy. Aktorstwo to bardzo delikatny zawód. Wydaje się niezwykle glamour i czasami rzeczywiście takie jest, ale jedną z rzeczy, które zyskałem, mając przywilej ponownego znalezienia się tutaj, jest pewna perspektywa. Bez względu na to, na jakim etapie kariery jesteś, bez względu na to, co osiągnąłeś – wszystko może nagle zniknąć – mówił wzruszony Brody ze sceny.