Francuski musical "Emilia Pérez", opowiadający historię liderki kartelu narkotykowego, który decyduje się na operację korekty płci, zdobył aż 13 nominacji do Oscara, co wywołało kontrowersje wśród widzów. Wśród nominowanych znajduje się także Karla Sofía Gascón, pierwsza transpłciowa aktorka nominowana do Oscara, która później stała się bohaterką skandalu z powodu swoich starych tweetów.