Zgodnie z doniesieniami niemieckiego "Bilda" kierowca samochodu został aresztowany przez policję. Pojazd, który miał posłużyć jako narzędzie do popełnienia przestępstwa, bada policja. Gazeta podaje, że mężczyzna jest obywatelem Niemiec. Miał on też trafić do szpitala, gdyż ma być ranny. Agencja AFP pisze, że ma on 40 lat.

Samochód wjechał w tłum ludzi w Mannheim. Podejrzany zatrzymany

Mannheim to miasto położone w południowo-zachodnich Niemczech – w landzie Badenia-Wirtembergia. Znajduje się nad rzeką Ren, w miejscu, gdzie dołącza do niej rzeka Neckar, co sprawia, że jest kluczowym węzłem komunikacyjnym. To trzecie co do wielkości miasto w regionie – zaraz po Stuttgarcie i Karlsruhe.