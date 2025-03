Jako polityk partii CDU Bernhard Vogel odcisnął przez dziesięciolecia piętno na Nadrenii-Palatynacie i Turyngii, pozostając zaangażowany w swoją pracę do późnej starości. W niedzielę (02.03.2025) były przewodniczący Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików (ZdK) zmarł w wieku 92 lat, co potwierdziła dziś (03.03.2025) kancelaria kraju związkowego Turyngii.

Przyjazne usposobienie

Bernhard Vogel, brat byłego przewodniczącego SPD Hansa-Jochena Vogela, wyróżniał się zawsze przyjaznym i pełnym humoru usposobieniem. Obraźliwe uwagi były mu obce. Nawet gdy kogoś krytykował, robił to z szacunkiem dla niego i często do słów krytyki dołączał pochwałę.

Niezamieszany w żadne skandale polityczne ani prywatne był głęboko przekonany, że w ten sposób będzie uważniej słuchany i będzie w stanie wprowadzić więcej zmian niż czyniąc wokół siebie zamieszanie. Wyjaśnia to również, dlaczego Bernhard Vogel, który mieszkał w Spirze od dziesięcioleci, był bardzo popularny daleko poza Nadrenią-Palatynatem i Turyngią. Do samego końca włączał się, zwykle za kulisami, w bieżące debaty i decyzje , a jego rady były bardzo poszukiwane i cenione aż do samego końca.

Blisko Kościoła

Kariera polityczna zamiast akademickiej

Sprawy potoczyły się jednak inaczej. W 1965 roku, w wieku zaledwie 32 lat, zdobył bezpośredni mandat w okręgu wyborczym Neustadt i Spirze w wyborach do Bundestagu , ale dwa lata później zrezygnował z niego i wszedł do polityki landowej. Szybko w niej awansował: został ministrem kultury, szefem CDU w Nadrenii-Palatynacie i wreszcie premierem tego kraju związkowego po tym, gdy Helmut Kohl zrezygnował z tego urzędu i i został liderem opozycji parlamencie RFN w Bonn.

Najważniejsze decyzje

Bernhard Vogel przyznał jednak, że nie wszystkie jego plany się powiodły, jak na przykład plan zachowania wydobycia potasu w Turyngii po zjednoczeniu Niemiec. Ciekawe, że czasem cieszył się ze swoich niepowodzeń. Chodziło mu głównie o plan budowy w regionie Hunsrück zakładów przetwarzania wypalonych prętów do reaktorów atomowych, podobnych do tych w La Hague we Francji, co – patrząc z dzisiejszej perspektywy – jest prawie niewyobrażalne.