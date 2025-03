To dobre wieści po tym, jak w poniedziałek wieczorem podano, że Ojciec Święty doświadczył dwóch incydentów ostrej niewydolności oddechowej. Zgodnie z komunikatem Watykanu były one spowodowane znacznym nagromadzeniem wydzieliny w oskrzelach i wynikającym z tego skurczem.

Stan zdrowia papieża Franciszka

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, papież Franciszek trafił do szpitala 14 lutego z powodu zapalenia oskrzeli, a obecnie ma obustronne zapalenie płuc. Jest to poważna choroba, w której dochodzi do zapalenia pęcherzyków płucnych i innych tkanek płucnych, co utrudnia wymianę gazów, takich jak tlen i dwutlenek węgla, między krwią a powietrzem.